Von der Leyen will grüne Subventionen erleichtern

Die Kommissionschefin legt dem EU-Gipfel in Brüssel eine Antwort auf ein riesiges amerikanisches Klimaschutzpaket vor.

Schon im Jänner sollen die genauen Vorschläge auf dem Tischen liegen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will die strengen Regeln für Staatsbeihilfen lockern. Das kündigte sie bereits Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg an. Nun konkretisierte sie ihre Absichten in einem Brief an die Teilnehmer des EU-Gipfels in Brüssel, auf deren Tagesordnung auch Industriepolitik steht und vor allem: der Umgang mit einer transatlantischen Beziehungsstörung.

US-Präsident Joe Biden hatte mit seinem "Inflation Reductions Act" Schockwellen durch die europäischen Vorstandsetagen ...