Rund 100 Länder wollen die Abholzung stoppen. Warum dieses Versprechen nur wenig wert ist. Und warum auch Österreichs Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind.

Gastgeber Boris Johnson jubelte, bevor er in Glasgow in den Privatjet stieg und nach London entschwebte. Ein beispielloser Deal sei gelungen. Rund 100 Länder wollen bis 2030 die Abholzung ihrer Wälder stoppen. Auf ihren Gebieten stehen rund 85 Prozent der noch vorhandenen Wälder der Erde.



Mit dabei: Brasilien, der Kongo, Indonesien, Russland - Länder also, die in industriellem Maßstab die Bäume umlegen.



Was ist passiert? Ein Durchbruch? Eine plötzliche Erleuchtung? Eine Kehrtwende?

Nichts von dem. Bestenfalls kann von einer immerhin erfreulichen Absichtserklärung die Rede sein.



Bereits 2014 wurde bei einem Treffen in New York feierlich versprochen, bis 2020 um die Hälfte weniger Waldfläche abzuholzen, obgleich Brasilien damals nicht dabei war. Zudem sollte die Wirtschaft von Holz bis Viehzucht und Sojaanbau dabei unterstützt werden, in ihren Produktionsketten ohne brutale Rodungen auszukommen.



Es blieb wie so oft in der Klimapolitik bei Versprechen.



Nun also kommt das nächste Versprechen. Und es wird klar, warum Brasilien oder Indonesien, die größten Waldräuber der Erde, freudig zustimmen können. Sie dürfen ein weiteres Jahrzehnt völlig unbehelligt weiterroden. Allzu viel Dschungel wird dann nicht mehr übrig sein.



Es sind Flächen, die die Menschheit dringend benötigt. Rund ein Drittel aller Treibhausgase wird von den Wäldern aufgenommen - noch.



Da hilft es wenig, wenn da und dort die Waldfläche zunimmt, wie etwa in Österreich. Und selbst da sind die Zahlen trügerisch. In unserem Land ist die Waldfläche zwar seit den 1960er-Jahren um mehrere Hunderttausend Hektar gewachsen. Besonders Grünland wurde zu Wald. Doch laut dem World Wildlife Fund (WWF), der sich auf eine Studie aus 2019 beruft, ist die mit Bäumen überschirmte Fläche geschrumpft.



Der Grund: Was laut Forstgesetz als Wald gilt, ist nicht lückenlos von Bäumen bedeckt. Auch Freiflächen wie Einschläge, Forststraßen oder Holzlagerplätze zählen dazu.



Knapp 60 Prozent der heimischen Waldflächen sind übrigens mit Fichten bestockt. Natürliche, also vom Menschen seit längerer Zeit nicht wirtschaftlich genutzte Wälder sind laut WWF auf nur noch knapp drei Prozent der Fläche zu finden.

Abgesehen davon, dass Monokulturen und Plantagen die abgeholzten Regenwälder als CO2-Speicher bei Weitem nicht ersetzen können.