Joe Biden stellt sein außenpolitisches Team vor. Es ist angenehm professionell.

Vier Jahre lang waren die Vereinigten Staaten von Amerika von der Weltbühne abgemeldet. Donald Trump wusste zwar nicht, dass Großbritannien Atomwaffen hat, dafür war er überzeugt, dass die Österreicher in Baumhäusern siedeln, und überrascht, dass Finnland nicht zu Russland zählt. Trump wollte Grönland kaufen, weil: schmelzendes Eis, viele Bodenschätze, good deal. Er umschmeichelte Diktatoren und Autokraten, fand Wladimir Putin ebenso cool wie Recep Tayyip Erdoğan und beschimpfte Verbündete.

Trump war ein Geschenk für China. Sein Rückzug aus internationalen Verträgen und Verpflichtungen hinterließ ein Vakuum, in das Staats- und Parteichef Xi Jinping nur allzu gern vorstieß.

Nun ändern sich die Dinge. Amerika isst wieder mit Messer und Gabel, sozusagen.

Ab Ende Jänner, der Angelobung von Joe Biden, sind wieder Profis am Werk. Das bedeutet nicht, dass die USA nun tun werden, was sich Europäer so erträumen - im Gegenteil, mehr Geld für die NATO wird eine der Kernforderungen Washingtons bleiben und im Auftreten gegen China wird Biden Solidarität fordern, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Aber statt ahnungsloser Eitelkeiten wird berechenbarere und solide Politik angesagt sein. Neuer Außenminister wird Antony Blinken, 58 Jahre alt. Blinken ist Urgestein des amerikanischen Polit-Establishments. Seine außenpolitische Karriere begann unter Bill Clinton. Unter Barack Obama war er stellvertretender Außenminister. Er ist seit langer Zeit einer der engsten Ratgeber von Joe Biden und wie sein Chef ein Verfechter globaler Allianzen. Stets warnte er davor, China so viel Raum zu lassen.

Jake Sullivan (43) dürfte nationaler Sicherheitsberater werden. Er ist mit Blinken befreundet und ebenfalls ein ausgesprochener Gegner von Trumps "America first"-Doktrin, die seiner Ansicht nach die Nation nur isolierte und schwächte.

Als Botschafterin bei den Vereinten Nationen vorgesehen ist anscheinend Linda Thomas-Greenfield, eine erfahrene Diplomatin mit Einsatzorten in vielen Ländern.

Joe Biden und sein Team werden die USA zurück in den Klimaschutzvertrag von Paris führen, die Mitgliedschaft bei der WHO wieder aufnehmen, was für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie von unschätzbarer Bedeutung ist, und auch versuchen, den Atomdeal mit dem Iran wiederzubeleben.

Ob diese Schritte rasch zu Erfolgen führen oder sie nur der Auftakt für ein zähes Ringen sind, werden die nächsten beiden Jahre zeigen.

Sicher aber ist: Die Welt wird zu einem besseren Ort.