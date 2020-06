Stop Hate For Profit: Werbeboykott gegen Facebook

Aus Protest gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten in seinen Diensten haben sich mittlerweile Dutzende Unternehmen einem Aufruf zum Werbeboykott angeschlossen. Die Initiative #StopHateForProfit führte auf ihrer Webseite am Sonntag in einer Liste mehr als 160 US-Unternehmen, die ihre Werbung auf Facebook in den USA erst einmal stoppen.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Facebook-Chef Zuckerberg will einlenken