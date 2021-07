Südafrika begeht "Mandela Day" nach Tagen der Gewalt

Südafrika hat nach tagelanger Gewalt in Teilen des Landes am Sonntag den sogenannten "Mandela Day" in düsterer Stimmung begangen. Der Tag erinnert am Geburtstag des ersten schwarzen Präsidenten der Kap-Republik, Nelson Mandela, an dessen Versöhnungswerk nach Abschaffung der rassistischen Apartheid. Da die Sicherheitslage nach der Mobilisierung von 25.000 Soldaten nun als weitgehend stabilisiert gilt, begannen in den betroffenen Provinzen zudem die Aufräumarbeiten.

SN/APA (AFP)/PHILL MAGAKOE Nach Stabilisierung der Lage beginnen die Aufräumarbeiten