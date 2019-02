Tausende bei Gedenken an Nemzow in Russland

Vier Jahre nach dem Mord an dem russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow haben Tausende Menschen bei einem Marsch in Moskau an das Verbrechen erinnert. Das sei aber kein Trauermarsch, sondern eine Kundgebung für demokratische Reformen, sagte der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin am Sonntag. Die Organisatoren sprachen von 8.000 Teilnehmern.

Kundgebung für demokratische Reformen