Tausende bei Klima-Demo mit Thunberg in Glasgow

Mit dem Ruf nach schnellem und konsequentem Klimaschutz haben sich tausende junge Demonstrierende am Rande der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow Gehör verschafft. "Es ist kein Geheimnis, dass die COP26 ein Misserfolg ist", so die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Freitag. Die Veranstaltung sei ein "zweiwöchiges Fest des 'business as usual' und 'bla bla'". Die Teilnehmenden der von Fridays for Future organisierten Demonstration forderten Taten statt Worte.

