Terroristen werfen Bomben auf Friedensversuch

Im Süden der Philippinen sollten nach Abkommen und Volksabstimmung die jahrzehntelangen Kämpfe enden.

Zwei schwere Anschläge erschüttern den Süden der Philippinen. Am Sonntag waren bei einem Bombenattentat auf eine katholische Kathedrale in der Stadt Jojo 21 Menschen getötet worden. Am Mittwoch starben bei einem Granatenangriff auf eine Moschee zwei Menschen. Ob und wie die beiden Anschläge zusammenhängen, ist noch nicht bekannt. Zu dem Angriff auf die Kirche hat sich Abu Sayyaf, Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), bekannt. Wer für das Attentat auf die Moschee verantwortlich ist, steht nicht fest.