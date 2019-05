Terrorverdacht nach Explosion mit Verletzten in Lyon

Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten in der Innenstadt von Lyon ermitteln Anti-Terror-Spezialisten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in der französischen Hauptstadt. Die Explosion hatte sich am frühen Abend im Zentrum der Stadt im Südosten des Landes ereignet. Mindestens acht Menschen wurden verletzt.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE DESMAZES Explosion erfolgte in einer Fußgängerzone