Am 20. Jänner muss der Präsident das Weiße Haus verlassen. Die Geister, die der Exzentriker Donald Trump geweckt hat, werden aber bleiben.

Bis zum Dreikönigstag hätte man auf die Frage, was von Donald Trump bleiben wird, kurz und bündig antworten können: Den Mann wird man in erster Linie wegen seines markanten Scheitels und seiner großen Sprüche in Erinnerung behalten. Und weil er der erste Präsident war, der seine Gedanken via Twitter mit der Welt teilte und den Begriff "Fake News" im globalen Wortschatz verankert hat.

Doch am Mittwochnachmittag kam auch eine historische Dimension dazu: Der 6. Jänner 2021 wird in ...