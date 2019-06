Thailands Parlament wählt Putsch-General zum Premierminister

Thailands Parlament hat den ehemaligen Putsch-General Prayut Chan-o-cha zum Premierminister gewählt. Der 65-Jährige erhielt am Mittwoch in Bangkok in einer gemeinsamen Sitzung von Unterhaus und Oberhaus die notwendige Mehrheit. Damit kann Prayut, der 2014 durch den Sturz einer demokratisch gewählten Regierung an die Macht gekommen war und dann Premierminister wurde, nun weiter regieren.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Prayut Chan-o-cha darf weiter regieren