Tierschutz entzweit Polens Regierung

Die polnische Rechtskoalition steht möglicherweise vor ihrem Ende. Auslöser ist ein neues Tierschutzgesetz, dahinter steht aber ein schon länger schwelender Regierungsstreit. Und ein viel bedeutsameres Gesetz.

Jarosław Kaczyński mag Katzen. So viel ist bekannt über das Privatleben des 71-jährigen Junggesellen, der in Polen als Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS die Strippen zieht. Katzenliebhaber Kaczyński war auch Initiator eines neuen Tierschutzgesetzes, das die regierende "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) am Freitag beschlossen hatte. Verboten werden soll besonders die Pelzproduktion, ein enormer Wirtschaftsfaktor. Polnische Tierfabriken produzieren rund 14 Prozent der weltweiten Pelze - nur China und Dänemark züchten noch mehr Nerze.

Lange Zeit scheiterte die PiS an ...