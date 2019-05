Trump beendete Staatsbesuch in Japan mit Truppenvisite

Mit einem Besuch auf dem US-Flugzeugträger USS Wasp hat Präsident Donald Trump am Dienstag seinen viertägigen Staatsbesuch in Japan beendet. Trump sprach am Dienstag auf dem Schiff vor rund 800 Seeleuten, Piloten und Marines und kündigte an, die Modernisierung der Streitkräfte voranzutreiben. Zuvor hatte Trump mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe den Hubschrauberträger JS Kaga besucht.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Trump war seit Samstag in Japan