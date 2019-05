Trump will US-Truppen in Nahost um 1500 Soldaten aufstocken

Im Konflikt mit dem Iran plant die US-Regierung die Entsendung weiterer Truppen in die Region. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag in Washington vor einem Abflug nach Japan, es handle sich um rund 1.500 Soldaten, die vor allem in einer "schützenden" Rolle eingesetzt werden sollten.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Trump spricht von "Vorsichtsma§nahme"