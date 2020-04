Turiner Grabtuch wird am Karsamstag online gezeigt

Zum erstem Mal in der Geschichte wird am Karsamstag das Turiner Grabtuch für ein Online-Gebet ausgestellt. Das Grabtuch, das laut Tradition das Leichnam Jesu umhüllt hatte, soll dank der Online-Plattform live gezeigt werden, kündigte der Erzbischof von Turin Cesare Nosiglia in einer Videobotschaft am Samstag an.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Franziskus besuchte das Grabtuch im Jahr 2015