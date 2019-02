Ukraine baut weiter an "Mauer" zu Russland

Kurz vor der Präsidentenwahl in der Ukraine will Kiew den Bau einer "Mauer" an der Grenze zu Russland vorantreiben. Bereits 30 Prozent des Vorhabens seien realisiert, zitierte die Agentur Interfax den Sprecher des Grenzschutzes, Oleg Slobodjan, am Mittwoch. Die Fertigstellung war ursprünglich 2018 geplant gewesen. Wegen Finanzierungsproblemen habe sich das Bauvorhaben aber verschoben.

SN/APA/Dragan TATIC 2014 stellte Arseni Jazenjuk Projekt "Europäischer Wall" vor