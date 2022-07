Amerikanische Waffenlieferungen zeigen Wirkung

Raketenwerfer könnten den russischen Nachschub aus der Balance bringen. Schwere Verluste unter den hohen Offizieren.

. Mehr als zehn große Munitionslager, mehrere Öldepots, rund zehn Kommandozentren und ebenso viele Truppensammelplätze seien in der vergangenen Woche von ukrainischen Angriffen getroffen worden. Das berichtete nicht der Generalstab in Kiew oder Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es war der russische Großnationalist und Ex-Geheimdienstoffizier Igor Girkin, ehemaliger Befehlshaber der Separatisten im Donbass, der die für den Kreml höchst unangenehme Verlustliste in seinem Telegram-Kanal veröffentlichte. Der russische Militärblog "Voennyi Osvedomitel" schrieb laut Nachrichtenmagazin "Spiegel" von einer "echten Bedrohung" für Russlands Soldaten.

...