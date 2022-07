Ukraine startet Gegenoffensive im Süden

Die Ukraine hat im Süden des Landes eine Gegenoffensive gestartet, um von Russland erobertes Gebiet wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach ukrainischen Angaben wurden in der Nacht auf Dienstag Ziele mit Langstreckenraketen beschossen und im Ort Nowa Kachowka bei Cherson ein Munitionsdepot getroffen. Nach Angaben der von Russland in der Region installierten Verwaltung wurden dabei mindestens sieben Menschen getötet und 70 verletzt.

Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verwaltungschef Wladimir Leontjew am Dienstag. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Leontjew sagte weiter, es sei ein Lagerhaus getroffen worden, in dem sich Salpeter befunden habe. Das Nitrat kann sowohl als Dünger wie auch für die Herstellung von Sprengstoff eingesetzt werden. Die Regierung in Kiew hatte bereits am Sonntag angedeutet, dass sie eine Gegenoffensive vorbereite. Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk hatte die Zivilbevölkerung in der Region Cherson aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

"Ich weiß mit Sicherheit, dass dort keine Frauen und Kindern sein und dass sie nicht zu menschlichen Schutzschilden werden sollten", sagte Wereschtschuk im Fernsehen. Regierungsvertreter haben angekündigt, für die Gegenoffensive bis zu eine Million Soldaten rekrutieren zu wollen.

Die russischen Streitkräfte konzentrieren unterdessen ihre Angriffe auf den Osten des Landes. Nach der Einnahme der Region Luhansk steht nun Donezk im Visier Russlands, bei einem Erfolg dort wäre der gesamte Donbass eingenommen. Allerdings griffen die russischen Streitkräfte am Dienstag auch wieder die südukrainische Stadt Mykolaiw an. Dabei wurden nach Angaben des Gouverneurs der gleichnamigen Region mindestens zwölf Menschen verletzt.

Geschosse von Mehrfachraketenwerfern seien in zwei medizinische Einrichtungen und in Wohngebäude eingeschlagen, teilte Gouverneur Witali Kim auf Telegram mit. Mykolaiw liegt westlich von Cherson und ist der letzte größere Ort vor der westukrainischen Hafenstadt Odessa. Die Ukraine fürchtet, dass Russland auch dort die Kontrolle übernehmen will. In dem Fall wäre die Ukraine komplett von der Küste des Schwarzen Meeres abgeschnitten.

Britische Geheimdienstexperten halten es unterdessen für möglich, dass Russland in Gefängnissen Kämpfer für die Söldnertruppe Wagner anheuert. "Personalmangel bei den russischen Streitkräften könnten das russische Verteidigungsministerium dazu zwingen, zu unkonventionellen Rekrutierungsmethoden zu greifen", hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag. Dazu gehöre die Rekrutierung in Gefängnissen für die Söldnertruppe. "Sollte das wahr sein, weist dieser Schritt wahrscheinlich auf Schwierigkeiten beim Ersetzen der erheblichen russischen Verluste hin", so die Mitteilung weiter.

Vor einigen Tagen hatte bereits der ukrainische Geheimdienst mitgeteilt, Russland rekrutiere angesichts hoher Verluste Häftlinge für private Militärunternehmen. Den Männern werde nach der Erfüllung der vertraglich vereinbarten Pflichten eine vorzeitige Entlassung versprochen, hieß es. Überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Doch auch die Ukraine verspricht verurteilten Straftätern Amnestie im Gegenzug für einen Fronteinsatz.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.