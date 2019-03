UN-Generalsekretär warnt vor Rückschritten bei Frauenrechten

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht einen weltweiten Trend zu weniger Gleichberechtigung von Frauen. Beim jährlichen Treffen der Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtstellung der Frau in New York warnte er am Montag vor der Gefahr, gewonnenen Boden wieder zu verlieren.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Guterres sieht Frauenrechte global gefährdet