Israels Militär: Zivilisten sollen Gaza Stadt verlassen

Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza Stadt zu verlassen. Das würde rund 1,1 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung des Gaza Streifens betreffen. Sie sollten in den Süden des Palästinensergebiets gehen. In Gaza Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Die Rückkehr sei erst nach einer weiteren entsprechenden Ankündigung des Militärs gestattet. Dies sei zum Schutz der Zivilisten nötig.

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte in einer Erklärung in New York, der Befehl des israelischen Militärs, der am Donnerstag kurz vor Mitternacht bei den Vereinten Nationen in Gaza einging, gelte auch für alle Mitarbeiter der Vereinten Nationen und die in UN-Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Kliniken untergebrachten Personen. Die UNO halte es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden könne, so Dujarric.

Die Radikalislamische Hamas, die im Gaza-Streifen herrscht, bezeichnete den Aufruf zunächst als "Fake News" und rief die Einwohner des Gebiets auf, die Anweisung zu ignorieren.