UN: 2023 kamen bis jetzt rund 186.000 Migranten übers Mittelmeer in Europa an

Dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge sind im heurigen Jahr bereits etwa 186.000 Menschen über das Mittelmeer in Europa angekommen. Von diesen seien mit 130.000 die meisten in Italien registriert worden, was einem Anstieg von 83 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum entspreche. Dies erklärte die Direktorin des UNHCR-Büros in New York, Ruven Menikdiwela, am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat.

