UN-Weltklimakonferenz: Ratlos in Glasgow

An dramatischen Appellen herrschte zum Auftakt des UN-Klimagipfels kein Mangel. Ob sich die Regierungen auch zum Handeln durchringen, ist Thema der nächsten beiden Wochen.

"Nur gut, dass es nicht regnet", sagt einer. Der Wettergott ist gnädig am Montag hier in Glasgow, obwohl sich dunkle Wolken über der alten Industriestadt in Schottland ballen. Vor dem Scottish Event Campus, dem Tagungszentrum am Ufer des Flusses Clyde, ballen sich Menschenmassen. Tausende Delegierte, Beobachter und Journalisten warten unter freiem Himmel, um die Sicherheitsschleusen zu passieren. Drinnen geht die 26. UN-Weltklimakonferenz in ihren zweiten Tag.

Auch über der Konferenz liegen dunkle Vorzeichen. "Wir schaufeln unser eigenes Grab", ...