UNO-Klimagipfel in Glasgow geht in die Verlängerung

Ungelöste Fragen zum Kohlestopp oder zu Hilfszahlungen an Entwicklungsländer haben der UNO-Klimakonferenz wie viele ihrer Vorgänger auch in Glasgow kein Ende zum geplanten Zeitpunkt beschert. Ein ziemlich verwässerter Entwurf der Abschlusserklärung, in dem US-Klimabeauftragter John Kerry die "Definition des Irrsinns" ortete, braucht Nachschärfung. "Wir sind noch nicht zufrieden", so das vorläufige Resümee von Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Die Verhandler konnten sich noch nicht einigen