Uruguay: Gericht ordnet Verkauf von Nazi-Adler an

Ein Gericht in Uruguay hat die Regierung angewiesen, einen vor 13 Jahren vor der Küste geborgenen riesigen NS-Bronzeadler mit Hakenkreuz in seinen Krallen zu verkaufen. Der Adler aus dem Wrack des deutschen Kriegsschiffes "Admiral Graf Spee" müsse binnen 90 Tagen verkauft und der Erlös zwischen den Unterzeichnern eines Bergungsvertrags von 2004 aufgeteilt werden, befand das Gericht am Freitag.

SN/APA (AFP/Archiv)/HO Der Adler vom Kriegsschiff "Admiral Graf Spee" war unter Verschluss