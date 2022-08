US-Botschafterin Victoria Kennedy: "Wir müssen stark bleiben"

Der Krieg in der Ukraine überschattet fast die ganze Amtszeit von US-Botschafterin Victoria Kennedy. Sie erklärt, was der Westen dem russischen Präsidenten noch entgegensetzen kann und welches Ziel die USA anstreben.

Seit Anfang des Jahres ist Victoria Kennedy US-Botschafterin in Wien. Die Frau des verstorbenen Senators Edward Kennedy, des jüngsten Bruders von John F. Kennedy, war nur wenige Wochen im Amt, als Russland die Ukraine überfiel. Seitdem überschattet der Krieg ihre Amtszeit.

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon bald ein halbes Jahr an. Wie hat das den Westen aus Ihrer Sicht verändert? Victoria Kennedy: Ich denke, was passiert ist, hat Wladimir Putin nicht erwartet: erstens den unglaublichen ...