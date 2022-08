US-Regierung schickt Asylsuchende nicht mehr nach Mexiko

Nach einer Gerichtsentscheidung will das US-Heimatschutzministerium ein Dekret der Vorgängerregierung aufheben, wonach Asylsuchende aus Süd- und Mittelamerika ins Transitland Mexiko zurückgeschickt werden müssen. Die Politik unter dem Namen "Remain in Mexico" (Bleibt in Mexiko/In Mexiko bleiben), die der frühere US-Präsident Donald Trump (2017-21) verfügt hatte, werde "schnell und mit einem ordentlichen Verfahren" beendet, teilte das Ministerium am Montag in Washington mit.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Trumps "Remain in Mexico" fällt