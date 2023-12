US-Repräsentantenhaus wirft Republikaner Santos raus

Der skandalumwobene US-Abgeordnete George Santos fliegt aus dem Repräsentantenhaus. In einer Abstimmung am Freitag stimmte die erforderliche Mehrheit der Parlamentskammer für den Ausschluss des Republikaners. Er ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass ein Abgeordneter aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen wird, der zuvor nicht strafrechtlich verurteilt wurde. Santos werden unter anderem Betrug und Diebstahl vorgeworfen.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN George Santos werden unter anderem Betrug und Diebstahl vorgeworfen