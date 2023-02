Verhaftungswelle gegen Präsidenten-Kritiker in Tunesien

In Tunesien läuft eine Verhaftungswelle gegen Kritiker von Präsident Kais Saied. Am Montagabend nahm die Polizei mit Noureddine Bhiri einen der führenden Vertreter der größten Oppositionspartei, der gemäßigten islamistischen Ennahda, fest. "Die Polizei stürmte das Haus von Noureddine Bhiri, griff seine Frau an und nahm ihn fest", sagte sein Anwalt Samir Dilou Reuters, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

SN/APA/AFP/FETHI BELAID Oppositionelle und Journalisten werden festgenommen