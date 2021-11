Tausende gingen in Glasgow auf die Straße, um den Druck auf die Staatenlenker der Welt zu erhöhen. Noch ist eine Woche Zeit.

Freitag war offizieller Jugendtag bei der UN-Klimaschutzkonferenz in Glasgow. Während im Inneren des Konferenzzentrums nicht nur junge Menschen zu Wort kamen, nahm sich die Jugend draußen, auf den Straßen Glasgows, das Wort. Und artikulierte zu Tausenden ihre Forderungen nach einem entschiedenen Vorgehen im Kampf gegen die Erderwärmung. Zu hören waren Wut und Enttäuschung über den langsamen Fortschritt im Wettlauf gegen die Zeit: Wenn nicht noch in diesem Jahrzehnt massiv gegengesteuert wird, heizt sich die Erde bereits in ...