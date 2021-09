Der Klimaschutz ist eines der großen Themen im deutschen Wahlkampf. Und es birgt Konfliktpotenzial, wie man im Ruhrpott sieht.

Willi Fockenberg kann sich noch genau an den Moment erinnern, als er zum ersten Mal die Erdoberfläche verließ. Er stieg in einen Aufzug, es rüttelte und rauschte. Und es wurde heiß. "So schnell konnte ich gar nicht denken, da waren wir schon unten und stiegen aus", erzählt er. 1200 Meter unter der Erde. An einem unwirklichen Ort aus betäubendem Lärm und tiefschwarzen Wänden.

Es sollte nicht bei der einen Fahrt bleiben. Fünf Jahre lang stieg der Bergmann immer ...