Virologe Christian Drosten: "Entspannen kann man sich wieder Mitte April"

Der deutsche Virologe Drosten ist optimistisch, dass die Pandemie enden wird. Aber: "Für Ungeimpfte wird es jetzt gefährlich."

Erste Daten über die Omikron-Variante gäben Anlass zur Hoffnung, sagt der deutsche Top-Virologe Christian Drosten in einem ausführlichen Interview mit dem Deutschlandfunk. Ein Leben wie in Vor-Corona-Zeiten sei bald möglich. Allerdings wird nach Ansicht des 49-jährigen Virologen der Berliner Charité eine vierte, für Risikogruppen gar eine fünfte Impfung nötig sein. Zugleich spricht sich Drosten für eine Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage aus, um die Wirtschaft durch Ausfälle am Arbeitsmarkt nicht zu stark zu belasten.

Vorliegende Daten deuten ...