Völlig abgehoben: Die Reichsten der Welt und ihr gigantischer CO2-Fußabdruck

Mit dem Hubschrauber in den Urlaub, per Rakete ins Weltall. Die Reichen der Welt sind die größten Klimasünder.

Die Crew der "Dragon"-Raumkapsel war höchst euphorisch, nachdem sie vergangenen Samstag vom Weltraumausflug zurückgekehrt war. Eine "Wahnsinnsreise" sei es gewesen, meinte der US-Milliardär Jared Isaacman. Und der Leiter der Mission verkündete, das "zweite Weltraumzeitalter" habe begonnen.

Während in Florida Weltraumtouristiker das große Geschäft wittern, planen hierzulande Hoteliers, ihre betuchten Gäste per Hubschrauber anreisen zu lassen, was dieser Tage in Großarl für großen Wirbel sorgt.

Die reichsten zehn Prozent und ihr Beitrag

Was die Begründer ...