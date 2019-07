Von der Leyen: Themen zwischen Polen/EU respektvoll lösen

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Streitthemen wie Migration und Rechtsstaatlichkeit lösen, hat dabei aber die Wahrung eines respektvollen Tons angemahnt. "Es gibt schwierige Themen, die wir bewältigen müssen wie Migration und Rechtsstaatlichkeit", sagte sie am Donnerstag bei einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Warschau.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Von der Leyen übernimmt zum 1. November die Spitze der Kommission