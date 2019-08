Von der Leyen traf Orban in Brüssel

Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat am Donnerstag den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen. Auf der Tagesordnung des Treffens in Brüssel standen nach Angaben eines Sprechers die Pläne von der Leyens für ihre am 1. November beginnende Amtszeit.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Von der Leyen wird von Orban unterstützt