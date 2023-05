Vor der Krönung von Charles: In Australien und Neuseeland mehren sich Stimmen gegen die Monarchie

In wenigen Tagen wird Charles III. gekrönt. Zum Feiern ist vielen nicht zumute. Gerade in Übersee wird die Monarchie mehr denn je hinterfragt.

Als die Queen 1953 gekrönt wurde, war dies das erste königliche Event, das im Fernsehen übertragen wurde. Auch die Krönung von Charles III. wird am Samstag live übertragen. Nicht zuletzt, damit auch die Untertanen des britischen Königshauses am anderen Ende der Welt an der Zeremonie teilnehmen können.

Doch obwohl einige Monarchisten Abendessen und feierliche Begleitveranstaltungen organisieren, hält sich das Interesse in Australien und Neuseeland bisher in Grenzen. In Australien sind viele Events wenige Tage vor der Krönung nicht ...