Vor Familie geflohene Saudi-Araberin in Kanada eingetroffen

Die aus Angst vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Qunun ist in Kanada eingetroffen, wo sie Asyl erhält. Al-Qunun landete am Samstag mit einem Flugzeug in Toronto. Die 18-Jährige hatte zuvor tagelang in Bangkok festgesessen, wo sie bei ihrer Flucht gestoppt worden war. Mit einem Linienflug machte sie sich auf den Weg ihn ihre künftige Heimat.

SN/APA (AFP)/LARS HAGBERG Rahaf Mohammed al-Qunun bei ihrer Ankunft in Toronto