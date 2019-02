Vorläufige EU-Einigung zu Fingerabdrücken in Personalausweis

Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf die umstrittene Aufnahme von Fingerabdrücken in Personalausweise geeinigt. Wie die rumänische EU-Ratspräsidentschaft am Dienstag mitteilte, erzielte sie eine vorläufige Einigung mit dem Europaparlament. Laut EU-Rat sollen in dem maschinenlesbaren Personalausweis neben einem Foto zwei Fingerabdrücke gespeichert werden.

SN/APA (dpa)/Peter Endig Fingerabdrücke werden wohl bald auch für Personalausweise abgenommen