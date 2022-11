Wahlen im Schatten Chinas: Was Taiwans Votum für den Konflikt bedeutet

Taiwan wählt. In normalen Zeiten finden die dortigen Lokalwahlen international wenig Beachtung. In diesem Jahr ist es anders.

Hunderte rote Plastikhocker sind im Daan Park, einem der größten Parks von Taiwans Hauptstadt Taipeh, verteilt. Jeder einzelne ist besetzt mit vorwiegend älteren Menschen, die Funktionshüte tragen und blaue Fähnchen schwingen. Es herrscht Stimmung wie bei einer Sportveranstaltung. Auf der Bühne stehen rund drei Dutzend Menschen, die das Publikum immer wieder mit demselben Slogan anfeuern: "Dongsuan, Dongsuan." Was übersetzt so viel heißt wie "gewählt". Und gewählt werden soll am Samstag nach Meinung des Publikums Chiang Wan-an. Der Kandidat der traditionell ...