Waldbrände: Die Mafia zündelt in Italien

Zwei von drei Waldbränden in Italien sind vorsätzlich gelegt. Im Visier der Ermittler sind nicht nur unvorsichtige Bauern. Oft haben die Clans ihre Hände im Spiel.

Giuseppe F. versteckte sich hinter den Büschen. Ein paar Feuerzeuge hatte der 53-Jährige in den Hosentaschen, seine Finger waren noch schwarz vom Ruß. Acht Brände soll der Mann aus der Nähe von Alghero auf Sardinien seit vergangenem Sommer gelegt haben. Vor Tagen ging er den Carabinieri schließlich in die Falle. Immer wieder hatte er offenbar versucht, einen Pinienwald in Brand zu stecken. Nun sitzt er in Untersuchungshaft, ihm drohen vier bis zehn Jahre Haft. Menschen wie Giuseppe F. sind verantwortlich ...