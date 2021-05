Warum sich Lukaschenko fürchtet

Das Kidnapping des Bloggers ist ein Alarmzeichen für alle belarussischen Oppositionellen.

Der hochgewachsene Mann mit Glatze und einem ledernen Köfferchen sei ihm bereits beim Einsteigen in Athen aufgefallen. Er habe seltsame Fragen auf Russisch gestellt und versucht, seinen Pass abzufotografieren versucht. "Was für eine verdächtige Scheiße", soll Roman Protassewitsch in seinem Telegram-Kanal geschrieben haben.

Der 26-Jährige war mit einem Ryanair-Flug unterwegs in seine Wahlheimat Litauen. Die Kollegen publizierten den Chatverlauf als letztes Lebenszeichen des belarussischen Fotografen, Bloggers, Aktivisten. Protassewitsch wurde nach der Zwangslandung des Flugzeugs in Minsk verhaftet. Ein ...