Warum viele Thailänder Geiseln der Hamas sind

Viele Thailänder arbeiten in Israel, um ihren Familien zu Hause ein besseres Leben zu ermöglichen. Jetzt wurden sie in den Krieg mit hineingezogen.

Knapp 7000 Kilometer von Israel spielt der Krieg zwischen Israel und der Hamas eine große Rolle: Thailänder sind die zweitgrößte Opfergruppe des Anschlags vom 7. Oktober, nach den Israelis. Dutzende von Landarbeitern aus Thailand wurden entführt oder getötet. Die Angehörigen am andere Ende der Welt wissen kaum über den Nahostkonflikt Bescheid. "Wir Thailänder haben nicht mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina zu tun. Wir sind nur dort, um zu arbeiten und Geld zu verdienen, damit wir ein besseres Leben führen können", sagt Chumporn Jirachart, dessen Sohn von der Hamas als Geisel genommen wurde, gegenüber CNN.

Die thailändische Regierung steht unter Druck. Bereits seit Oktober hat sie deswegen eine Verhandlungsgruppe muslimischen Glaubens im Einsatz, um ihre Bürger zurückzuholen. Dies zeigt nun Erfolg: Nach einer iranischen Vermittlung zwischen der Hamas und Bangkok sind inzwischen 17 thailändische Geiseln freigekommen.

"Wir haben darauf gedrängt, dass die Thailänder bald freigelassen werden, und die Hamas hat uns das zugesichert", sagte dazu der thailändische Politiker Lepong Syed. Er ist Präsident der thailändisch-iranischen Alumni-Vereinigung und Mitglied des Verhandlungsteams, das "in stündlichem Kontakt mit der Terrorgruppe" steht. Das Team besteht aus thailändischen Muslimen. Rund 90 Prozent der 70 Millionen Einwohner Thailands sind Buddhisten, die weitgehend friedlich mit der muslimischen Minderheit zusammenleben.

In den vergangenen Wochen seit Kriegsbeginn wurden 8500 Thailänder aus Israel evakuiert, doch Tausende sind trotz Aufrufen ihrer Regierung, das Land zu verlassen, in Israel geblieben. Denn Thailänder verdienen in Israel mindestens fünf Mal so viel wie zu Hause. Das Geld schicken sie ihren Familien.

Israel bezieht einen beträchtlichen Teil seiner Arbeitskräfte aus dem Ausland, darunter auch viele Thailänder. Rund 30.000 von ihnen waren vor dem Hamas-Angriff in der israelischen Landwirtschaft beschäftigt, 5000 davon arbeiteten in der jüngsten Konfliktzone entlang des Gazastreifens, als die Hamas am 7. Oktober einfiel. Viele stellen erst, wenn sie ankommen, fest, dass die Orangenhaine, Erdbeerfelder und Avocadofarmen, auf denen sie arbeiten, in Schlagdistanz zu den aus Gaza abgefeuerten Raketen liegen. Der Schutz des Iron Dome reicht nicht bis in diese dünn besiedelten Gebiete. Als Gastarbeiter werden die Thailänder in Wohnwagen und Containern untergebracht, ohne die in anderen Häusern erforderlichen Raketenschutzvorrichtungen. Bereits 2021 wurden deswegen zwei thailändische Arbeiter durch einen Raketeneinschlag der Hamas getötet. Auch nach dem 7. Oktober kamen mindestens zwei thailändische Gastarbeiter durch Raketen der Hamas und der Hisbollah ums Leben.

Trotzdem nehmen die Thailänder das Risiko in Kauf, auch weil sie meist hohe Gebühren an Arbeitsagenturen gezahlt haben, um in Israel Arbeit zu finden. Sie wollen nicht verschuldet und ohne Arbeit nach Hause zurückkehren. Die Gastarbeiter kommen oft aus den ärmsten Gegenden Thailands. Und auch Israel lässt sie ungerne gehen: Über die Jahre sind thailändische Arbeiter für die Getreideexporte Israels von zentraler Bedeutung geworden. Die erste Anwerbung folgte auf die erste Intifada, einer Widerstandsbewegung von Palästinensern gegen die israelische Besatzung in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren.

Palästinensische Arbeiter wurden großteils von Arbeitsmigranten aus anderen Ländern, wie Thailand, ersetzt. Auch nach dem Massaker der Hamas entzog Israel wieder palästinensischen Arbeitskräften im Bausektor ihre Arbeitserlaubnis. Stattdessen wird derzeit an einem Deal mit Indien gearbeitet: 50.000 bis 100.000 Inder sollen die Palästinenser auf Israels Baustellen ersetzen. Derzeit sind bereits rund 20.000 Inder in Israel in der Pflege beschäftigt.

Für viele Arbeitskräfte aus ärmeren Ländern ist Israel ein attraktives Ziel. Der thailändische Premierminister Srettha Thavisin sagte nach Ausbruch des Krieges: "Wir müssen den Zustand unserer Wirtschaft verbessern, damit die Thais nicht ihr Leben riskieren müssen."