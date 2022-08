Was bewegt Pelosi zum Besuch Taiwans?

Entgegen allen Drohungen aus China besucht Nancy Pelosi Taiwan. Nicht alle dort sind erfreut über den Besuch.

Vor zwei Tagen hätte Kwang-Yin Liu noch mit dem Kopf geschüttelt. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zu Gast in Taiwan? Das wird sie nicht tun, das ist zu umstritten, dachte die taiwanesische Journalistin.

Sie tat es doch. Nancy Pelosi landete am Dienstagabend in der Hauptstadt Taipeh. Sie setzte sich damit über Warnungen aus China hinweg. Ihr Besuch unterstreiche das "unerschütterliche Engagement der USA für die Unterstützung der lebendigen Demokratie in Taiwan", teilte Pelosi am Dienstagabend nach ihrer ...