Was passiert, wenn China einen Hafen übernimmt? Das Beispiel Piräus

In Hamburg steht der Einstieg noch bevor, in Griechenland ist er schon Wirklichkeit: Der chinesische Staatskonzern Cosco kontrolliert seit Jahren Piräus, den größten Hafen des Landes.

Hochbetrieb herrschte am Wochenende im Hafen von Piräus. Gleich neun Containerschiffe lagen an den drei Piers. Während ihre Ladung umgeschlagen wurde, nahm ein weiterer Frachter, die "Cosco Solar", Kurs auf den Hafen. Das Schiff gehört mit einer Transportkapazität von 21.000 Containern zur Klasse der Ultra Large Container Ships (ULCS). Die "Cosco Solar" kam aus Singapur und fährt unter der Flagge Hongkongs. Aber Piräus ist für sie so etwas wie ein zweiter Heimathafen. Denn die China Ocean Shipping Company, kurz Cosco, ...