Was, wenn Donald Trump jetzt Präsident wäre?

Säße der abgewählte Republikaner noch immer im Weißen Haus, hätte Diktator Wladimir Putin wohl noch leichteres Spiel.

Was würde er tun?

In jedem Fall würde Donald Trump das tun, was er immer tut: große Sprüche klopfen. Und mehr oder weniger täglich seine Meinung ändern.

Im Fall des Ukraine-Kriegs sah das so aus: Zuerst bezeichnete Trump den von ihm wegen seines diktatorischen Regimes bewunderten Präsidenten Wladimir Putin als "sehr klug". Als er dann feststellte, dass die Stimmung in den USA doch gegen die Russen ausschlug, nannte Trump die Invasion Putins plötzlich einen "Holocaust". Und schließlich sorgte ...