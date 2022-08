Weiß die linke, was die rechte Hand tut?

Joe Biden und Nancy Pelosi haben ihre China-Politik offenbar nicht koordiniert. Nun geht es um Schadensbegrenzung.

Mit angehaltenem Atem haben die politisch Verantwortlichen in der US-Hauptstadt Washington sowie die Makler an der New Yorker Börse den Taiwan-Trip von Nancy Pelosi verfolgt. "Ich tue es für die Demokratie", begründete die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in einem Meinungsbeitrag, der gleichzeitig mit ihrer Landung in Taipeh in der "Washington Post" erschien.

US-Präsident Joe Biden hatte sich im Vorfeld zu Pelosis Reiseplänen sehr zurückhaltend geäußert. Auf die Frage, ob er Pelosis Reisepläne für eine gute Idee halte, sagte er: ...