Er sitzt seit bald drei Jahren im Gefängnis. Sie hofft auf seine Freiheit. Eine Geschichte über politische Willkür und die große Liebe.

Bilder aus einer unbeschwerten Zeit: Der Ägypter Badr und die Österreicherin Elena lernten sich vor vier Jahren in Kairo kennen.

Mit dem Ruf des Muezzins kommen die Erinnerungen. An die dumpfen Schritte im Stiegenhaus und die Schläge gegen die Wohnungstür, die bis heute nachhallen. Sie veränderten auf einen Schlag das Leben von Elena Pichler und ihrem Partner Badr Mohammed Abdallah.

Es ist der 23. Mai 2020, in Ägyptens Hauptstadt Kairo hat es 30 Grad. Elena und Badr fahren zu seinen Eltern. Eigentlich soll ein schöner Abend bevorstehen: Es ist der letzte Tag des Ramadan, die Familie will am ...