Wie die Ukraine Putin bremsen kann

Die Frage ist nicht, ob man mit dem Präsidenten Russlands verhandelt. Die Frage ist, wann und unter welchen Bedingungen. Und wer garantiert die Sicherheit der Ukraine? Ein hochrangiger Sicherheitsexperte skizziert mögliche Szenarien.

Der Krieg tobt nicht nur in der Ukraine. Die demokratische Welt steht in einem harten Wirtschaftskrieg mit Russland, der die westliche Einheit immer mehr auf die Probe stellt. Wolfgang Ischinger, bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und hochrangiger deutscher Diplomat, sieht nur einen Weg, um Russland im Krieg mit der Ukraine zu stoppen. Die SN sprachen mit ihm am Rande des "Salzburg Summit", der von der Industriellenvereinigung am Donnerstag und Freitag veranstaltet wurde und den Krieg in der Ukraine zu ...