Der Nahost-Konflikt bleibt nicht dort: In Berlin misslingt ein Brandanschlag auf eine Synagoge - und das Leben wird für alle in der Stadt gefährlicher.

Vom knallblauen Himmel über Berlin strahlt die Sonne und lässt das Gold im Kuppelschmuck der Neuen Synagoge leuchten. An ihrer Seite erinnert eine Gedenktafel daran, dass das Gotteshaus am 9. November 1938 "von den Nazis in Brand gesteckt" wurde. ...