Wie Papst Franziskus unter Corona-Bedingungen Weihnachten feiert

Zeremonien in eingeschränktem Rahmen, keine Menschenansammlungen auf dem Petersplatz sowie Erkältungsmittel statt Panettone und Schaumwein als päpstliches Geschenk an die Angestellten - auch der Vatikan ist an den Feiertagen im Corona-Modus.

SN/apa (afp) Auch für Papst Franziskus wird das Weihnachtsfest heuer eine Umstellung.