Wie Russland seinen Krieg feiert

Zum Jahrestag ruft die Kremlpartei dazu auf, Socken für die Soldaten zu stricken oder Briefe an sie zu schreiben - und sie lädt zum Konzert.

Das Mädchen, ganz in Schwarz, steht stramm vor der russischen Trikolore. "Mein lieber Onkel Sascha, du bist bei der militärischen Spezialoperation, du tust deine ehrenvolle Pflicht, wir sind stolz auf dich." Irgendjemand hat das Kind im Haus der Kulturen im Dorf Golowino gefilmt, knapp 20 Kilometer weiter verläuft die ukrainische Grenze. Der Krieg ist nah, das Mädchen strahlt in die Kamera. Es fährt fort mit dem auswendig gelernten Gedicht, mit dem es sich in den Dienst von Russlands Kriegspropaganda stellt. ...